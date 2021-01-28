نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة عمل بـ"الهجرة" لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق استراتيجية وطنية لشباب الدارسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأست السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم وتم إعدادها بالتعاون مع الخبير الإعلامي نهى النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة "30 N degree" للاستشارات الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج.

وحرصت وزيرة الهجرة على حضور الشباب المشاركين في مبادرة شباب الدارسين بالخارج من كافة الدول، لاستعراض الاستراتيجية أمامهم للمشاركة في إعدادها وإبداء آرائهم وأفكارهم، كما شارك أيضا الشباب غير المتواجد في مصر وعادوا لدراستهم خارج مصر، وممن قاموا بجهود في تكوين روابط لشباب المصريين الدارسين في الدول المقيمون بها.