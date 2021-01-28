نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية تطالب "الزراعة" بحل مشكلة الري بمياه يصب فيها الصرف الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال إلي المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن ري المزارعين بالمياه التي يصب فيها الصرف الصحي في منطة الأربعين بمحافظة المنوفية وما هي خطة الوزارة لحل هذه المشكلة.

وأضافت "الجزار" في سؤالها، اليوم الخميس، أن ري الزراعات بمياه الصرف الصحي يتسبب في إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض التي تؤدي إلي الموت والتي من أهمها الإصابة بالفشل الكلوي نتيجة ما يتناولوه من سموم واستخدام مياه غير صالحة لري الخضروات ومزارع الفاكهة.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارتي الزراعة والري بتشديد الرقابة وحل المشاكل المتعلقة بتطهير الترع والمصارف، والتعامل بشكل أكثر جدية مع الشكاوي التي تصل إليهم فيما يخص تطهير المساقي الزراعية وحل المشكلة علي الفور حفاظًا علي حياة المواطنين وأراوحهم.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الاستماع بيان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بشأن ما تم تنفيذه من برنامج وزارتهما خلال الفترة الماضية.

