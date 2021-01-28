نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 رسائل من وزيرة الصحة للشعب اللبناني.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن عدة رسائل للشعب اللبنانى خلال المؤتمر الصحفي عقب وصولها مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية رسائل وزيرة الصحة للشعب اللبناني:

رسالة محبة وتضامن:

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، انها وصلت إلى لبنان حاملة لرسالة محبة وتضامن من الرئيس السيسي وجميع المصريين إلى لبنان وشعبها.

الجسر الجوي:

وأوضحت وزيرة الصحة أن الطائرات الحربية التي وصلت لبنان هي جزء من الجسر الجوي الذى بدأ عقب أحداث مرفأ بيروت في أغسطس الماضى، وامتد على مدى الشهور والأسابيع الماضية.



وتابعت: "جئت اليوم محملة بباقى المعونات، وسيستمر هذا الجسر طالما هناك احتياج وجائحة في لبنان بتوجيهات من الرئيس السيسي.



تقديم اكثر 100 الف:

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن تفاصيل زيارتها للمستشفى الميدانى المصرى في بيروت، منوهة بأن المستشفى قدمت الخدمات لأكثر من 100 ألف لبناني بكل الأدوية والخدمات الطبية مجانا.

وصول 3 طائرات من المساعدات:

كشفت وزيرة الصحة، عن وصول 3 طائرات تحمل مساعدات في إطار الجسر الجوى المصرى لدعم لبنان.

وتحمل الطائرات الثلاث، التي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، أدوات ومستلزمات ومنتجات طبية وكميات من الحليب المخصص للأطفال؛ فضلا عن أجهزة ومعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك عبر إقامة جسر جوي بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار.

