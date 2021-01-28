خطوات حجز خط we لمستفيدي تكافل وكرامة عبر موقع tk.te.eg مجانًا

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات عن طرق حجز خط we المحمول مجانًا لـ3 ملايين ونصف مستفيد من برامج الدعم النقدي من الأسر الأكثر احتياجا «تكافل وكرامة».

يأتي هذا من منطلق حرص وزارة التضامن برئاسة الدكتورة نيفين القباج على رفع مستويات كفاءة خدماتها لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وكذلك التواصل الدائم مع هذه الأسر لنشر الوعي بالتحديثات الدورية لخدمات الوزارة.

خطوات حجز خط we تكافل وكرامة

الدخول علي موقع https://tk.te.eg/

إدخال الرقم القومي

إدخال بيانات تاريخ سريان البطاقة

الضغط علي زر متابعة

ويتم تحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية أقرب فرع لشركة المصرية للاتصالات WE، أو استلامه في المنزل عن طريق إرسال علي رقم 1442 تحتوي علي كلمة «خط» وذلك بـ15 جنيها مصاريف توصيل.

هذا وقد أوضحت الوزارة في بيان لها أن حجز خط we المحمول مجاني بالكامل ودون أي تكلفة علي المستفيد، علي أن يتم تقديم خدمات الاتصالات مجانًا بشكل متجدد شهريًا علي النحو التالي:

25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات.

15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

100 ميجا بايت.

وأشارت الوزارة أنه بعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية يتم الحساب علي النحو التالي من بطاقات إضافة الرصيد التي يشتريها مستفيدي تكافل وكرامة وشحنها من أي منفذ بيع.

دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة we بقيمة 2 قرش، و11 قرش لأي شبكة أخرى.

الرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة we بقيمة 2.5 قرشا، و10 قروش لأي شبكة أخرى.

الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرشا.

دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة we أو لأي شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشا.

وقد نوهت الوزارة أنه لا يحق لحاملي خط we من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط للغير.

وفي حالة فقدان شريحة الخط أوسرقتها أو تلفها، يتم التوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات we، للإبلاغ وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجانا بالكامل وذلك بعد تقديم إثبات الشخصية.

وفي حال وجود أي استفسارات أوطلبات أوشكاوى المستفيدين يُرجي الاتصال علي الخط الساخن علي رقم 1442​​.