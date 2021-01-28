ياسر الهضيبي: مصر لم تعرف المشاريع القومية العملاقة إلا فى عهد الرئيس السيسي

قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع عملاق ومن المشاريع القومية، لم يسبق أن حدث فى تاريخ مصر بكاملها، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير القري سيساهم فى قفزة نوعية لأهلنا فى الريف، وسيدعمه بتطوير شبكات الطرق والصرف الصحي والغاز للقري، ويعد هذا مشروع قومي بحق، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، عندما تتمم هذا المشروع يكون قد أدت خدمه جليلة للمواطن خاصة فى القري الأكثر فقرا .

ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ لـ دوت الخليج

واكد عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لــ دوت الخليج، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تنظر للمواطن البسيط، خاصة فى محافظات الصعيد، الذي عانى إهمالا شديدا على مر العصور من تاريخ مصر، والآن الرئيس السيسي يقوم بمشروع قومي عظيم من أجل تطوير القرى كامرحلة أولي، مشيدًا بإصرار الحكومة والدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، بهذا الأمر مشيرا إلى أن تطوير الريف المصري كان حلم تنتظره القري الاحلام تتحقق قائلا:" لم تعرف مصر المشاريع القومية العملاقة إلا بعد أن أشرقت شمس الرئيس السيس الخدمية على ربوع مصر. واكد عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لــ دوت الخليج، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تنظر للمواطن البسيط، خاصة فى محافظات الصعيد، الذي عانى إهمالا شديدا على مر العصور من تاريخ مصر، والآن الرئيس السيسي يقوم بمشروع قومي عظيم من أجل تطوير القرى كامرحلة أولي، مشيدًا بإصرار الحكومة والدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، بهذا الأمر مشيرا إلى أن تطوير الريف المصري كان حلم تنتظره القري الاحلام تتحقق قائلا:" لم تعرف مصر المشاريع القومية العملاقة إلا بعد أن أشرقت شمس الرئيس السيس الخدمية على ربوع مصر. يذكر ان مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه. اقرأ أيضًا: سميرة الجزار توجه انتقادات وتساؤلات حادة لوزيرة البيئة تحت قبة البرلمان



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ‪ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة، لذلك تقرر أن تكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالي 2022/2023، وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024.

