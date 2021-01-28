بعد قرار التمديد.. رضا عبد العال يكشف موقفه لـ دوت الخليج من استمرار "ثلاثي الجبلاية"

علق رضا عبدالعال، هجوما على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، بشأن تمديد عقد اللجنة الثلاثية لنهاية يوليو المقبل.

قال عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، ان القرار خاطئ مشددآ على ضرورة أجراء انتخابات مبكرة لاتحاد الكرة لتعيين مجلس منتخب يدير اتحاد الكرة.

وأضاف عبدالعال، ان قرار اتحاد الكرة بشأن السماح للأندية بخمس لاعبين أجانب غير صحيح بسبب سوء حالة الدوري بسبب الاعتماد على لاعبين أجانب وعدم أعطاء فرصة للاعبين المصريين.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021.

ونشر الاتحاد بيانا قال فيه: " قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قلص اللجنة الخماسية التي ترأسها عمرو الجنايني قبل أن يقلص عددها إلى 3 أعضاء، بجانب تغيير اللجنة وتعيين لجنة جديدة يوم 18 ديسمبر الماضي.

وكان من المفترة أن يتولى الثلاثي الجديد إدارة اتحاد الكرة فور إعلان البيان وحتى يوم 31 من شهر يناير من العام الجاري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء تقدمه بترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 وكأس الأمم الإفريقية للشباب 2023.

وتلقى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة في وقت سابق دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور كأس العالم للأندية في قطر.