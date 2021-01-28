الغرف التجارية تعلن عن موعد بدء الأوكازيون الشتوي

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، عن بدء فعاليات موسم الأوكازيون الشتوي، على أن يبدأ في 7 فبراير المقبل وسوف يستمر لمدة شهر.

مبادرة كلنا واحد توفر أسعار المنتجات بتخفيضات 50% عن مثيلاتها بالأسواق

أوكازيون الشتوي.. تخفيضات من 20 إلى 50 %

وأوضح العربي، أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام ما بين 20 إلى 50 % في كافة محافظات الجمهورية، لافتًا في بيان له أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل، سيشهد إقبالًا كبيرًا من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت حالة من الركود، مشيرًا أن التوقعات السوقية في الفترة الحالية ستشهد هذا الموسم إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين نظرًا للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين.

وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد سيشكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وتلقي التقارير من الغرف التجارية بالمحافظات حول عدد المشاركين ومدى الالتزام بالتخفيضات الفعلية على كافة المنتجات.

كما أضاف أن الغرف التجارية لا تدخر جهدا في إطلاق المبادرات أو المشاركة في أي مبادرات قد تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية أو التخفيف عن كاهل المواطنين بتقديم تسهيلات أو عروض تخفيض في الأسعار.

الأوكازيون الشتوي على البيع المباشر والأون لاين

فيما أوضح أن الموسم الجديد سيشهد تقديم التخفيضات على البيع بالمحلات والبيع اون لاين على المواقع الرسمية للمحلات أو مواقع التسوق الإلكتروني تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الأسواق وانتشار ثقافة التسوق الإلكتروني والتزاما بالتدابير الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

الغرف التجارية تحذر من الصفحات مجهولة المصدر

وطالب العربي من المستهلكين الابتعاد عن التعامل مع المواقع التي تبيع سلع مجهولة المصدر والتي يتم بيعها على صفحات شخصية منتشرة على مواقع التواصل الإلكتروني نظرا لعدم القدرة على تتبع تلك الحسابات وعدم خضوع تلك المنتجات للضوابط القانونية والرقابية أو اشتراطات الجودة المعمول بها لتنظيم التجارة الداخلية .

اشتراك 3500 محل تجاري في الموسم الشتوي السابق

ولفت أن موسم التخفيضات الشتوية العام الماضي قد شهد اشتراك حوالي 3500 محل تجاري على مستوى كافة محافظات الجمهورية كما شهد إقبالًا متوسطًا من الجماهير بسبب النتائج الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد بناء على تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقارير الغرف التجارية بالمحافظات.

المتاجر العالمية تبدأ موسم التخفيضات حاليًا والمتاجر المحلية 7 فبراير

وقال أن متاجر العلامات التجارية العالمية قد بدأت بالفعل في تقديم التخفيضات على كافة منتجاتها بينما ستبدأ المتاجر المحلية في تقديم عروضها مع الموعد الرسمي المقرر إطلاقه.

كما نصح العربي المستهلكين بالتأكد من واقعية التخفيضات التي سيحصلون عليها من خلال قسائم فواتير الشراء و التي ستوضح السعر قبل و بعد التخفيضات و التعامل مع المتاجر الرسمية وليس الباعة الجائلين لضمان حقوقهم في الاسترداد طبقًا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.