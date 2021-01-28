طارق تهامى: تنفيذ «حياة كريمة» فى القرى إنجاز تاريخى لم يحدث من 100 عام

أشاد طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة«حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الأولى من نوعها تهدف إلى توفير العيش الكريم لنسبة كبيرة من المواطنين، وقال:" إن إضافة تنمية القرى للمبادرة تمثل إنجازاً تاريخياً، لأن هذه القرى لم تشهد تطوراً نوعياً لصالح الإنسان الذى يعيش فيها منذ أكثر من مائة عام.



وقال طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، إن هذه القرى التى يستهدفها المشروع، تهدف لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن يعيشون فى الريف، بما يمثل نحو 60 بالمائة من عدد المصريين، وهو مشروع ضخم يتكلف 500 مليار جنيه، وهى أرقام تعكس حجم المشروع الذى لايهدف إلى تحقيق أرباح مالية، ولكنها تستهدف تنمية المجتمع، وبناء الإنسان الذى تمنحه الدولة حقوق المواطن الذى يمتلك موارد بلاده، وهو منهج جديد سيؤدى إلى تطور تفكير المواطن البسيط نحو علاقته بالدولة.

وقال طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، إنه يحسب للرئيس السيسى تنفيذ هذه المبادرة باعتبارها مشروعاً قومياً يستهدف تنمية الإنسان،وأضاف«أعجبنى ماقاله الرئيس بأن المبادرة لن تخرج من القرية قبل تلبية كافة احتياجاتها».



وأكد تهامى أن نتيجة هذه المبادرة سوف تظهر خلال سنوات قليلة،مع ظهور جيل مستفيد من تحقيق التنمية الإجتماعية فى مناطق سكنه،وهو ماسوف ينعكس على استقباله للعلم والرياضة وتحسين مستوى البيئة صحياً وذهنياً،وكل هذا بدوره سوف ينعكس على مستوى النمو الإقتصادى والإجتماعى للدولة بمفهومها الشامل.