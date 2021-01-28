رقم قياسي في انتظار صلاح بمباراة ليفربول اليوم

يلتقي نادي ليفربول بفريق توتنهام المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة قوية مساء اليوم، الخميس، في الجولة العشرين على ملعب "توتنهام هوتسبر" في العاصمة البريطانية "لندن".

ومن المقرر ان تكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" بقيادة الحكم الدولي، مايكل أتكينسون.

محمد صلاح امام توتنهام

ويواجه محمد صلاح معضلة في مباراة اليوم حيث الذي لم يسجل في آخر 5 مباريات أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه يظل على رأس قائمة الهدافين في البطولة برصيد 13 هدفا حتى الآن.

ويرغب محمد صلاح بالتسجيل اليوم، في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في مرمى مانشستر يونايتد رغم الخسارة 2-3، للعودة مرة أخرى للتسجيل في الدوري الممتاز.

رقم أسطوري جديد

تسجيل محمد صلاح لهدف جديد مع ليفربول اليوم يعني وصوله إلى 20 هدفًا، وهذا يمنحه فرصة الانضمام إلى 4 أساطير من النادي الإنجليزي قد نجحوا في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في 4 مواسم متتالية.

حتى الآن، نجح محمد صلاح في تسجيل 19 هدفًا في جميع البطولات التي خاضها مع ليفربول هذا الموسم بإجمالي 113 هدفا في 180 مباراة فقط، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

إيان راش

وإليكم أرقام الأساطير الأربع الذين سجلوا 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم أو ما يزيد:

1- جوردون هودسون سجل أكثر من 20 هدفًا في كل موسم من 5 مواسم متتالية من الفترة بين 1930 وحتى 1935.

2- بيلي ليدل سجل أكثر من 20 هدفا في كل موسم من 4 مواسم في الفترة بين 1954 وحتى 1958.

3- روجر هانت سجل أكثر من 20 هدفًا في 5 مواسم متتالية في فترة الستينيات من القرن الماضي.

4- إيان راش سجل أكثر من 20 هدفًا في 6 مواسم متتالية ما بين 1981 وحتى 1987 قبل الرحيل إلى يوفنتوس.