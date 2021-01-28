هالة كمال: مصر تشهد نقلة نوعية فى المشروعات التنموية التي تستهدف الارتقاء بحياة الفرد

صرحت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين المرأة عن القاهرة بحزب مستقبل وطن، إن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هو مشروع قومي هام ويتم ضمن استهداف تحقيق الدولة المصرية، لرؤية مصر ٢٠٣٠، وسيحقق لمصر بحلول عام 2030 مكانة كبيرة بين أكبر 30 دولة حول العالم، وسيجعل مصر تشهد نقله نوعيه في المشروعات التنموية التي تستهدف الارتقاء بحياة الفرد والمجتمع ونمو الاقتصاد المصري.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال فى تصريحات خاصة لــ دوت الخليج، إن هذا المشروع العملاق الذي انتظره جموع المصريين في جميع محافظات مصر نجد الآن بشائر البدء فيه وفي تحقيق الحلم لتحسين جودة حياة أهل القري بمحافظات مصر، وتحقيق نمو اجتماعي واقتصادي، لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف ويحولوا قراهم الي مدن راقية متحضرة.

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