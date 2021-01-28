بعد قرار "فيفا".. أول تعليق لوزير الرياضة على قرار تمديد "ثلاثي الجبلاية" لنهاية يوليو

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " بعد قرار تمديد عمل للجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة الى نهاية يوليو المقبل .

وقال وزير الشباب والرياضة فى تصريحات ل دوت الخليج ان القرار جاء لينهى الكثير من الأزمات التى كانت من المتوقع أن تحدث اذا اقيمت الانتخابات كما ان محددا فى الجدول الزمنى لعمل اللجنة الثلاثية بناء على توصيات من الاتحاد الدولى .

وأشار وزير الرياضة الى أن حاليا يمكن عمل انتخابات اتحاد الكرة بعد انتهاء عمل اللجنة الثلاثية فى يوليو المقبل وفقا للقانون المصرى دون اى ثغرات فى مدة المجلس خاصة أنه سيكون وفقا للقانون الانتخابات الجديدة لمدة 4 سنوات قادمة

ودعم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، المهندس هاني أبوريدة، قبل الانتخابات المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمقرر إقامتها في شهر مارس.

وكتب مجاهد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "علاقاتنا متميزة بجميع المرشحين سواء للرئاسة أو العضوية و نسير على نهج الفيفا و ندعم بكل قوة مرشحنا المهندس هاني ابوريدة".

وأضاف مجاهد: "ولمن لا يعرف أبوريدة أقدم أعضاء مجلس الفيفا و هو المستمر الوحيد على مستوى العالم في الفيفا منذ التصويت لاستضافة كأس العالم روسيا ٢٠١٨ و قطر ٢٠٢٢".

بعد قرار التمديد.. رضا عبد العال يكشف موقفه لـ دوت الخليج من استمرار "ثلاثي الجبلاية"

وكانت لجنة المراجعة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلنت اعتماد ترشح المهندس هاني أبوريدة لمنصب العضوية بالمجلس الأعلى للفيفا في الانتخابات المقبلة.

ومن جهة أخرى أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن أهم ما نتج عن اجتماع مع رؤساء ومسئولي أندية القسم الأول هو أن جميع الحاضرين للاجتماع أيقنوا أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

أضاف رئيس الاتحاد المصري أن اتباع هذا المنهج والتمسك بهذا المبدأ جعلنا نسعى وراء مصالح جميع الأندية على مختلف الأصعدة بمراعاة الجوانب التسويقية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والأخذ بالتقنيات الحديثة، باعتبار ذلك كله المدخل المعاصر للارتقاء فنيا باللعبة وأنديتها.عاجل.. تمديد عمل اللجنة الثلاثية حتى نهاية يوليو

وقال أحمد مجاهد أن أي تفكير في تغيير أحد بنود لائحة المسابقة أو وضع قواعد للموسم المقبل بمشاركة الأندية يأتي تقديرا من الاتحاد لأنديته وتفعيل مبدأ الشراكة معها ورعاية مصالحها، كما أنه يؤكد على نظرة الاتحاد لجميع الأندية على سواء والعمل المجرد من أجل مساعدتها على تحقيق أهدافها.

وفي سياق مختلف أوصت أندية القسم الممتاز في اجتماعها مع الاتحاد المصري لكرة القدم على قواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم، وتثبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير والمشاركة في مسابقات الناشئين الرئيسية في القسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول للنادي.

كما أوصت أندية القسم الأول على تأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل ، والطلب من اتحاد الكرة العمل على إيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية VAR للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان استمرار تطبيق التقنية بالملاعب.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد اجتمعت برؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز، حيث استمعوا لشرح واف عن أوضاع المسابقة التي تهم الأندية المشاركة في المسابقة، حيث أكد أحمد مجاهد أن اتحاد الكرة يتمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو ، إلا أن عدم وجود سوى 4 سيارات للفار أجبرتنا على اقامة مباريات كل جولة على ثلاثة أيام ، فيما أشار إلى القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف إلى اتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود اصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها حسب الظروف الجديدة ، وليس استمرار تأجيل مبارياتها ، حيث أن اللاعب المصاب يحتاج إلى أكثر من شهر للعودة إلى الملاعب.

أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بصدد الإرسال رسميا للأندية بمقترح جديد لتعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات ، بعد أن لمس أن هناك ظلما قد يقع على بعض الأندية في حالة تطبيقه بالصياغة الحالية.

وفيما يتعلق بمسابقات الناشئين قال رئيس الاتحاد أن الاتحاد في انتظار قرار لجنة الأزمات بهذا الخصوص بعد رفع أمر كيفية الحفاظ على أبنائنا لوزارة الشباب والرياضة.