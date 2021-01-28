صور.. السيطرة على حريق فى شقة بسوق زنانيرى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لقسم شرطة سيدى جابر يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بسوق زنانيرى، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق بشقة بالطابق الثاني علوي بعقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، ما أسفر عن تلفيات بمحتويات الشقة وواجهة العقار، دون حدوث أى إصابات.

وجرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 4 سيارات إطفاء، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة سيدى جابر، وباشرت النيابة التحقيق.