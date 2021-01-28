القوى العاملة بالمنوفية: تعيين 2.078 شابا.. بينهم 17 من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 2.078 شابًا، من بينهم 17 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن تسجيل 5.654 شابًا باحثًا عن العمل.





وأشار سعفان، فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفًا و500 جنيه، لـ 15 عاملاً، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، و4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 7.500 جنيه.

وأوضح على حامد، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 2.250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضرًا للمنشآت المخالفة.

وأوضح وكيل المديرية أنه تم عقد 4 ندوات توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن 23 ندوة فى مجال تنظيم الاسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعى، والمرأة، والطفل.