القوى العاملة بالمنوفية: تعيين 2.078 شابا.. بينهم 17 من ذوى الهمم

وأشار سعفان، فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفًا و500 جنيه، لـ 15 عاملاً، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، و4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 7.500 جنيه.
وأوضح على حامد، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 2.250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.
وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضرًا للمنشآت المخالفة.
وأوضح وكيل المديرية أنه تم عقد 4 ندوات توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن 23 ندوة فى مجال تنظيم الاسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعى، والمرأة، والطفل.
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