اليوم.. مصر للطيران تسيّر 60 رحلة لنقل 6630 راكبا

جدة - نرمين السيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الخميس، 60 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 6630 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 60 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من بيروت، جدة، أكرا، لندن، ندچمينا، الرياض، كازابلانكا، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، الدوحة، أبوظبى، الدمام، باريس، موسكو، إسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، ڤيينا، دبي، بغداد، بحرين، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس ابابا، جوهانسبرج، الخرطوم، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6630 راكبا. وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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