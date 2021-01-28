أمطار وانخفاض فى الحرارة.. حالة الجو من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة مع أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع أمطار متوسطة على الشرقية والمنوفية، وأمطار غزيرة على مطروح والسلوم والإسكندرية.

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