محمود شعراوي: دورة تدريبية عن التحول الرقمى للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين

تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.... ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية عن اساسيات التحول الرقمى فى المحافظات ، كما ينظم المركز دوراتين تدريبيتين عن تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسي وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والاحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال التخطيط للتنمية المستدامة إضافة الى استمرار دورة اللغة الانجليزية التى بدأت هذا الأسبوع وتستمر على مدار الاسبوع القادم و يستفيد من هذه الدورات 117 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أهمية التحول الرقمى فى المحافظات للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات بما يساهم فى رفع مستوى الأداء خاصة و أن مصر الرقمية هى رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ و تقديم الأفضل للمواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن التحول الرقمى فى المحافظات هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة وهو ليس نوع من الترف وإنما أصبح أسلوب حياة لاسيما بعد أزمة وباء كُورونا موضحا أن التحول الرقمى ليس هدفًا فى ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز سقارة اعتمدت على الاحتياجات الواردة من المحافظات ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة فى العمل بالإضافة الى رؤية الوزارة بضرورة تأهيل الإدارات والفئات الوظيفية الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات و مواكبة التطور التكنولوجي والاعتماد على التحول الرقمى لسرعة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التى يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات مع التأكيد على أن تسهم المادة العلمية لكل دورة فى الارتقاء بالوضع القائم فى كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات مشيرا الى أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية و قياس مدى تطور مهاراتهم بما يساهم فى رفع مستوى رضا المواطنين المتعاملين معهم في الخدمات المقدمة لهم.

من ناحية اخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات الاسبوع الـ20 اليوم الخميس الموافق 28/1/2021 وذلك بتخريج 97 متدرباً حصلوا على 3 دورات تدريبية فى تصميم الشبكات للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال الشئون المالية والشئون القانونية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والتعاون الدولى والمشروعات وإدارة مشروعات التعاون الدولى والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسئولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية .