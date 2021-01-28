مودة الأدهم تدخل فى نوبة بكاء هستيرى بعد ترحيلها لسجن القناطر.. فيديو

دخلت مودة الأدهم فتاة "التيك توك" فى حالة بكاء هيستيري، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة، بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء قرار إخلاء سبيلها، مع استمرار حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات، بينما سيطرت حالة من الفرحة على زميلتها حنين حسام عقب قرار إخلاء سبيلها، لكنها أصيبت بالحزن بعدما عجزت عن سداد كفالة الأفراج عنها نظرا لإغلاق خزينة المحكمة فى المواعيد المحددة قبل صدور قرار الإفراج.

رصدت كاميرا "دوت الخليج"، لحظة ترحيل مودة الأدهم وحنين حسام فتاتى "التيك توك" في سيارة ترحيلات إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، عقب تجديد حبس الأولى 45 يوما، حيث سيطرت عليها حالة من الحزن والبكاء الشديد، وفور وصولها إلى محبسها انزوت إلى إحدى أركان محبسها وظلت تبكى حتى النوم.

فيما ظلت حنين حسام تندب حظها العثر بعد عدم قدرتها على دفع الكفالة التى قررتها المحكمة لإخلاء سبيلها والبالغ قيمتها 5 آلاف جنيه، وذلك نظرا لانتهاء موعد فتح خزينة المحكمة والذى اضطرها الى البقاء فى حبسها على مدار الخميس والجمعة حتى يوم السبت حتى تتمكن من دفع الكفالة وانهاء اجراءات الافراج عنها.

وكانت نيابة شرق القاهرة، استدعت حنين حسام ومودة الأدهم فتاتي التيك توك من محبسهما وتم مواجهتهما بتهمة الاتجار بالبشر، حيث حرضتا من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية وذلك بمقابل مادي.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتان جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبتا تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكشفت التحقيقات عن قيام مودة الأدهم وحنين حسام بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، باستغلال الفتيات في أعمال الدعارة نظرا لحاجتهن للمال والاتجار بالبشر.

ووجهت النيابة للمتهمتين عدد من الاتهامات وهى تهمة الاتجار بالبشر، وتهمة تحريض الفتيات من خلال تطبيق "تك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية وذلك بمقابل مادي، وتهمة التعامل فى أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية، بالإضافة إلى الاشتراك مع 3 متهمين آخرين، بتهمة استغلال الفتيات في أعمال الدعارة نظرا لحاجتهن للمال والاتجار بالبشر.