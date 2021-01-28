بفستان أورنج .. نور دياب في أحدث ظهور لها

نشرت نور دياب مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت نور دياب في الصورة بفستان اورنج ، وتسريحة شعر بسيطة .

نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى لعمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.

بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.