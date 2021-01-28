إليك تفاصيل بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

طارق شوقي- ارشيفية
بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021 يواصل طلاب الثانوية العامة البحث بصفة مستمرة عن المنصة الإلكترونية التي تدعى بنك المعرفة، حيث أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.
معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021دوت الخليج يقدم لطلاب الثانوية العامة وأيضًا لأولياء الأمور، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بموافقة الدكتور طارق شوقي.
بنك المعرفة 2021
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المحتوى الرقمي الموجود على المنصة والذي يكون مدعوم بصور وفيديوهات للتسهيل على طلاب المرحلة الثانوية العامة، وغير ذلك يحتوي على أسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد التي يستطيع الطالب من خلاله معرفة جميع المعلومات بطريقة عميقة في الدروس والمناهج بأكثر من أسلوب وطريقة مختلفة.
وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذًا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي بداية من يوم الأحد الموافق 10-1-2021، وذلك في إطار الإستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة 20202021.
وزارة التربية والتعليم
أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات المدرسية التابع لها الطالب أو الطالبة، ثم يقوم المتقدم بتقديم الشكوى من خلال تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية.
الجدير بالذكر، أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب "حكومي - خاص -منازل".
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