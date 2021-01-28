الزمالك يعلن عن المهاجم البديل لمصطفى محمد.. مفاجأة مدوية

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك المهاجم الأقرب لتعاقد الزمالك معه عقب رحيل مصطفى محمد المتوقع إلى جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي يقترب من العودة إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد متحدث الزمالك: باتشيكو المدرب البرتغالي استقر على التعاقد مع باسم مرسي من الإنتاج الحربي، إذ يراه البديل الأنسب لسد فجوة رحيل المهاجم الشاب عن صفوف القلعة البيضاء”.

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بينما أكد سالم أن ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك يقترب من الحسم لصالح جالطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وأضاف: بدائل مصطفى محمد جاهزة والأقرب أن يكون باسم مرسي مهاجم الزمالك القادم، وايضا يتواجد حسام حسن مهاجم سموحة في الصورة".

وتابع: "باسم يتمنى العودة مجددًا لمكانه في نادي الزمالك بأي شكل، وباتشيكو متحمس لعودته للغاية خاصة أن كان يراه من نجوم الفريق قبل رحيله في المرة الأولى.

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وأوضح : حسام حسن مهاجم سموحة في الصورة هو الآخر، وقد يتم التفاوض مع فرج عامر الذي يرغب في ضم عمر السعيد ولكن رئيس سموحة مازال يغالي للغاية في سعر بيع اللاعب.

وعن عودة أيمن حفني للفريق، أكد المتحدث الرسمي أن فكرة التعاقد مع اللاعب لا تأتي لجبر الخواطر وأن عودة الحاوي تأتي من قناة مؤكدة لإدارة النادي بأن اللاعب تعرض لظلم شديد، ونعلم قيمة أيمن لدى الجماهير ولكن القرار في النهاية لدى باتشيكو، وأعتقد أنه سيوافق على ضم اللاعب.