قبل مواجهة اليوم.. الزمالك صاحب اليد العليا في مواجهات المقاصة بالدوري

يستضيف استاد بتروسبورت، لقاء الزمالك أمام نظيره فريق مصر المقاصة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقابل الزمالك والمقاصة في "14" مباراة في بطولة الدوري الممتاز، حسم الأبيض الفوز في 7 مباريات، وخسر 6 لقاءات، فيما حضر التعادل بينهما في مباراة وحيدة.

وسجل لاعبو نادي الزمالك "21" هدفًا فى شباك أبناء الفيوم، بينما سجل لاعبو المقاصة "18" هدفا في مرمى الأبيض.

وفي الجولة الماضية، تعادل الزمالك مع فريق أسوان، سلبيا، فيما فاز المقاصة علي فريق غزل المحلة بنتيجة 2-1، سجل للمحلة القطمي، وأحرز للفريق الفيومي بيكلي وعصام صبحي.

ويسعى الفارس الأبيض للفوز بالمباراة، حيث يملك فرصة كبيرة في حالة فوزه لتصدر الدوري، بدلا من النادي الأهلي الذي تعادل مع فريق بيراميدز في الجولة السابقة.

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في المقابل، يطمح لاعبو الفريق الفيومي في خطف ولو نقطة ثمينة من الفارس الأبيض، تضمن الحفاظ على مركزهم في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 20 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعد أن لعب 8 مباريات، فاز فى 6 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 12 هدف، واستقبلت شباكهم هدفين.

موعد مباراة الزمالك اليوم والتشكيل المتوقع

علي الجانب الآخر، يدخل المقاصة مباراة اليوم وهو يمتلك رصيد 13 نقطة يحتل المركز السابع بجدول الدورى، بعد أن لعب 8 مباريات، حققها من الفوز فى 4 مباريات، والتعادل فى لقاء وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبل 9 أهداف.