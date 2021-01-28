رامز جلال يتصدر "التريند" بسبب مقلب في نرمين الفقي

تصدر الفنان رامز جلال محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار صورة له مع النجمة نرمين الفقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مقلب رامز جلال في نرمين الفقي

نشرت النجمة نرمين الفقي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة برفقة الفنان رامز جلال، وكتبت عليها قائلة: "مقلب رامز وأنا شربت المقلب".

ضجت منصات السوشيال ميديا بصورة رامز جلال ونرمين الفقي من كواليس المقلب، ليتسائل العديد عن إن كانت من الموسم الجديد، وتفاصيل المقلب وغيرها من الأسئلة التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.

حقيقة مقلب رامز جلال

اتضح أن الصورة التي تم نشرها من قبل الفنانة نرمين الفقي ترجع إلى كواليس برنامج "رامز بيلعب بالنار" الذي تم تصويره في المغرب وعرضه قبل 5 سنوات خلال شهر رمضان عام 4 يوليو 2016، وكانت النجمة نيرمين الفقى ضحيته وشاركت في المقلب آنذاك.

أزمة رامز جلال

تعرض الفنان رامز جلال لأزمة كبيرة بسبب برنامج المقالب الشهير الذي عادة ما يثير حالة من الجدل الواسعة، على مدار شهر رمضان، حيث تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوي عدة ضد برنامج رامز جلال، كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب رامز مجنون رسمي على قناة mbc مصر، وعلى أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

آخر أعمال نرمين الفقي

يعرض حاليًا مسلسل لؤلؤ الذي تشارك في بطولته نيرمين الفقي، على قناة on وتدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك بجانبها الفنانة مي عمر، وأحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

الجدير بالذكر، أن الفنانة نرمين الفقي تشارك في مسلسلي" النمر" مع محمد امام وهنا الزاهد وبيومى فؤاد وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، و"ضل راجل" مع ياسر جلال ونور ومحمد رياض وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح ومقرر عرض العملين فى شهر رمضان 2021.