مفأجاة الترتيب العالمي..ما لا تعرفه عن الدحيل منافس الأهلي بكأس العالم للأندية

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة السويسرية، زيوريخ، النادي الأهلي المصري ممثل أفريقيا مع نادي الدحيل القطري مستضيف البطولة في الدور الاول من بطولة مونديال الأندية، ومن المقرر إقامة المباراة علي استاد المدينة التعليمية في تمام السابعة والنصف مساء الرابع من فبراير القادم.

"دوت الخليج" يبرز تاريخ ومفاتيح الدحيل المصري منافس الأهلي

التأسيس والدمج

تأسس الدحيل القطري عام 2009، والنادي يقع مقره في الدوحة العاصمة القطرية، ويلعب ضمن أندية دوري نجوم قطر، ويعد الدحيل أكثر الأندية تحقيقًا للألقاب على المستوى المحلّي والإقليمي والقاري في السنوات الأخيرة

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في عام 2017 صدر قرار بدمج نادي لخويا القطري مع الجيش ، وتحولا الفريقيين تحت مسمي واحد وهو الدحيل، وهي المنطقة التي ينتميان لها في الدوحة.

أبرز اللاعبين

يضم الدحيل أسماء مميزة علي رأس هذة القائمة المهاجم القطري المعز علي ، بالإضاقة لمهاجم الفريق وهدافه البرازيلي دودو برصيد 6 أهداف، وكذلك الجناح البرازيلي إيدملسون صاحب الـ 5 أهداف، وبألتاكيد المدافع المضرم مهدي بن عطية وصاحب الأصول المصرية المدافع أحمد ياسر.

التشكيل الأساسي

ويدخل الدحيل كل المبارايات بتشكيل أقلاب للثبات وهو كالتالي:

حراسة المرمى: صلاح زكريا

خط الدفاع: إسماعيل محمد - أحمد ياسر – المهدي بنعطية – سلطان البريك

خط الوسط: خالد صالح - كريم بوضياف – عبد السلام الأحرق

خط الهجوم: دودو - المعز علي – إدميلسون جونيور

مدرب كبير

ويتولى الفرنسي صبري لموشي ذو الأصول التونسية تدريب فريق الدحيل في الوقت الحالي منذ أكتوبر 2020، ويقدم أداء جيد مع الفريق في الفترة الأخيرة، صبري لموشي تولي تدريب العديد من الأندية والمنتخبات، حيث بدأ مسيرته التدريبية بتولي الإدارة الفنية لمنتخب كوت ديفوار2012 وهذة كانت أبرز محطاته في تدريب المنتخبات ، وعلي صعيد الأندية تولي الجيش القطري، ثم رين الفرنسي ونوتنجهام فوريست الإنجليزي.

بطولاته

أستطاع الدحيل الإستحواذ علي لقب الدوي في العشر سنوات الأخيرة بصورة كبيرة، حيث حقق اللقب 7 مرات من 10 بطولات خاضها الفريق المندمج حديثا، وحقق الدحيل 17 لقبا كإجمالي بطولات النادي منذ التأسيس أستطاع بهذة الطولات مقارعة كبار قطر مثل السد والريان والعربي.

موقف الفريق الحالي

يحتل الدحيل قي الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 28 نقطة، من 15 مباراة ، حقق الإنتصار في 9 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، بينما تلقي الدحيل 5 هزائم جعلته بالمترتبة الثانية بفارق 13 نقطة عن المتصدر السد صاحب المركز الأول برصيد 41 نقطة.

التصنيف العالمي

يحتل الدحيل المركز 549 بين أندية العالم بينما يحتل الأهلي المركز ال52 وهو فارق يوضح التفوق الواضح للمارد الأحمر.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم الرابع من فبراير القادم بمباراة بين تيجريس اونال المكسيكي بطل الكونكاكاف مع اولسان هيونداي الكوري بطل آسيا، " المنتصر في هذة المباراة سيواجه بطل أمريكا الجنوبية في الدور النصف النهائي.



وفي نفس اليوم يحل الأهلي ضيفا ثقيلا علي الدحيل القطري في المواجهة، التي سيواجه الفائز منها بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوربا لعام2020.