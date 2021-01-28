علي غرار ديانج وفتحي .. الأهلي يعلن التجديد لتوفيق 5 سنوات خلال ساعات

يستعد النادي الأهلي، للإعلان عن تمديد عقد اللاعب الشاب أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق، الذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم، بواقع 5 سنوات قادمة للاعب مع القلعة الحمراء.
التوقيع لمدة 5 سنوات
وسمحت لجنة تخطيط الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب، لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بمهمة تجديد عقد اللاعب أكرم توفيق، وتوقيع العقود الجديدة، التي تنص علي إستمرار لاعب الوسط مع القلعة الحمراء لخمس مواسم مقبله.
وعلي غرار حمدي فتحي وأليو ديانج لاعبي الوسط الأهلي، من المنتظر صياغة العقود الجديدة بزيادة مالية عن الذي يتقاضاه اللاعب مع الاهلي في الوقت الحالي كنوع من التسلسل الطبيعي داخل جدران القلعة الحمراء.
ويأتي هذا في إطار سياسة الأهلي وهي الحفاظ علي الفريق الأساسي وتمديد عقود اللاعبين الذي بصدد إنتهاء عقودهم خلال المواسم القادمة، كنوع من تدارك الازمة الشهيرة ؛ أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي والتوقيع للزمالك بعدما فشل مسئولي الأهلي في التجديد للاعب من البداية حتي وصلت الأمور لطريق شائك بين اللاعب والنادي الأحمر أنتهت بإعارة اللاعب للسعودية ثم عاد مرة أخري للدوري المصري، عن طريق بوابة بيراميدز.
الجدير بالذكر أن أكرم توفيق أنضم للأهلي عائدا من الإعارة بنادي الجونة في الموسم الماضي، والذي حقق اللاعب خلاله أداء متميز ورائع في وسط ملعب فريق الجونة، الأمر الذي جعل مسئولي الأهلي يطلبوا عودة اللاعب لتدعيم خط الوسط الأهلاوي.
وعاد أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلي من جديد بعد تحول عينه اللاعب الخاصة بفيروس كورونا لسلبية، بعد أن تم إستبعاده من مباراة بيراميدز، علي خلفية إيجابية اللاعب.
توفيق ظهير امام الدحيل
ويعول بيتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي، علي أكرم توفيق في شغل مركز الظهير أمام الدحيل القطري، في كأس العالم للأندية يوم الرابع من فبراير القادم، حال عدم إكتمال شفاء محمد هاني الذي خرج من مباراة بيراميدز مصابا، وحل أحمد رمضان بيكهام كبديل لتعويض النقص العددي في هذا المركز الحساس بالنادي الأهلي.
ومن المقرر أن يسافر الأهلي، اليوم، لقطر من أجل مواجهة الدحيل القطري في إطار الدور الأول من كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه الأراضي القطرية علي ملاعبها، ويستضيف استاد المدينة التعليمية المباراة بين الفريقين.
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