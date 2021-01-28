علي غرار ديانج وفتحي .. الأهلي يعلن التجديد لتوفيق 5 سنوات خلال ساعات

يستعد النادي الأهلي، للإعلان عن تمديد عقد اللاعب الشاب أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق، الذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم، بواقع 5 سنوات قادمة للاعب مع القلعة الحمراء.

التوقيع لمدة 5 سنوات

وسمحت لجنة تخطيط الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب، لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بمهمة تجديد عقد اللاعب أكرم توفيق، وتوقيع العقود الجديدة، التي تنص علي إستمرار لاعب الوسط مع القلعة الحمراء لخمس مواسم مقبله.

وعلي غرار حمدي فتحي وأليو ديانج لاعبي الوسط الأهلي، من المنتظر صياغة العقود الجديدة بزيادة مالية عن الذي يتقاضاه اللاعب مع الاهلي في الوقت الحالي كنوع من التسلسل الطبيعي داخل جدران القلعة الحمراء.

ويأتي هذا في إطار سياسة الأهلي وهي الحفاظ علي الفريق الأساسي وتمديد عقود اللاعبين الذي بصدد إنتهاء عقودهم خلال المواسم القادمة، كنوع من تدارك الازمة الشهيرة ؛ أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي والتوقيع للزمالك بعدما فشل مسئولي الأهلي في التجديد للاعب من البداية حتي وصلت الأمور لطريق شائك بين اللاعب والنادي الأحمر أنتهت بإعارة اللاعب للسعودية ثم عاد مرة أخري للدوري المصري، عن طريق بوابة بيراميدز.

الجدير بالذكر أن أكرم توفيق أنضم للأهلي عائدا من الإعارة بنادي الجونة في الموسم الماضي، والذي حقق اللاعب خلاله أداء متميز ورائع في وسط ملعب فريق الجونة، الأمر الذي جعل مسئولي الأهلي يطلبوا عودة اللاعب لتدعيم خط الوسط الأهلاوي.

وعاد أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلي من جديد بعد تحول عينه اللاعب الخاصة بفيروس كورونا لسلبية، بعد أن تم إستبعاده من مباراة بيراميدز، علي خلفية إيجابية اللاعب.

توفيق ظهير امام الدحيل

ويعول بيتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي، علي أكرم توفيق في شغل مركز الظهير أمام الدحيل القطري، في كأس العالم للأندية يوم الرابع من فبراير القادم، حال عدم إكتمال شفاء محمد هاني الذي خرج من مباراة بيراميدز مصابا، وحل أحمد رمضان بيكهام كبديل لتعويض النقص العددي في هذا المركز الحساس بالنادي الأهلي.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي، اليوم، لقطر من أجل مواجهة الدحيل القطري في إطار الدور الأول من كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه الأراضي القطرية علي ملاعبها، ويستضيف استاد المدينة التعليمية المباراة بين الفريقين.