عايدة نصيف: مشروع تطوير القرى يعمل على إيجاد اقتصاد تنافسي ومتنوع

قالت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تطوير القرى مشروع قومى يعمل على جودة الارتقاء بمعيشة المواطن المصرى، حيث يحقق عدالة فى توفير الموارد ويحقق الاندماج بين الريف والحضر.

عايدة نصيف: مشروع تطوير القرى يعمل على إيجاد اقتصاد تنافسى

عايدة نصيف: القرى سيشملها تطوير كبير



مشروع تطوير القرى المصرية، المفعل ضمن مبادرة الرئيس السيسي، يسعى إلى تحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه، ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، عايدة نصيف، فى تصريحات لـ ـتحيا مصر، إن مشروع تطوير القري يعمل على إيجاد اقتصاد تنافسى ومتنوع وسوف يقضى هذا المشروع ويعالج العديد من المشكلات، التى يعانى منها الريف المصرى ومن ثم هذا المشروع القومى سوف يعمل على تطوير قرى مصر، ويؤدى إلى تغيير شامل به تكامل، لأن المشروع يستهدف ١٥٠٠ قرية، وتوابعها كمرحلة اولى فى ٢٦ محافظة سوف يحقق هذا المشروع تنمية شاملة عندما يكتمل لقرى الصعيد ايضا لان هذه القرى تحتاج للكثير من الخدمات مثل تحسين البنية الاساسية كمياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة.