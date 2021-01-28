طقس الغد مختلف .. الأرصاد: أمطار على القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية مع رياح نشطة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء مع رياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة.





ويتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، ووجود صقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (50% تقريبا) على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظتى (المنوفية -الشرقية) على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة على مناطق من (السلوم - مطروح - اسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر؛ يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر2 إلى 3 أمتار ونصف وأن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، ومن المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 5ر2 و3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

الإسكندرية 17 11

وادى النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 17 11

السلوم 16 10

سيوة 17 05

بورسعيد 18 11

دمياط 17 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 17 10

نخل 16 03

نويبع 19 15

طابا 19 12

كاترين 14 04

الطور 16 11

شرم الشيخ 21 14

الغردقة 21 12

مرسى علم 21 13

الفيوم 17 08

بنى سويف 17 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 19 07

الأقصر 20 08

أسوان 20 08

إدفو 20 08

أبوسمبل 20 09

الوادى الجديد 19 03

شلاتين 22 16

أبورماد 22 16

حلايب 21 17

رأس حدربة 21 17