وزير الأوقاف: إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية بل محض أكاذيب

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات صالون الأوقاف الثقافى، اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان: "الإعلام والأمن القومى" وذلك بحضور عدد من الأئمة والواعظات ولفيف من الإعلاميين والصحفيين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعى.





جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، ومحمد نوار رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد.

وفى كلمته خلال الندوة أكد وزير الأوقاف أن مفهوم الأمن القومى مفهوم شديد الاتساع، وليس ينحصر فى مجرد أمن الحدود المباشرة بين الدول، بل يتسع ليشمل كل ما يحدث فى العالم، وله صلة وطيدة بالأمن القومى.

وأشار إلى أن الإعلام والدعوة شريكان فى بناء الأمن القومى وأن عليهما دورًا هامًا فى الحفاظ عليه، فالإعلام نوعان: بان وكاشف، والإعلام يتسع مفهومه ليشمل كل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، موضحًا أن ثِقل كل صحيفة ليس فقط ما تسوقه وما تقدمه من أخبار، لكن الثِقل الحقيقى لكل صحيفة يتمثل فى أمرين: أولهما فيما وراء الخبر، وثانيهما فى كِبار الكُتَّاب الذين يُثرُون الصحيفة بكتاباتهم التى لها تأثير فى الرأى العام، لأن معظم الأخبار أو بعضها تكون قاسمًا مشتركًا، لكن الذى يميز صحيفة عن الأخرى هو عمق التحليل للأحداث أو ما وراء الخبر.

وأكد الوزير "نحن فى حاجة غاية الاحتياج إلى قضية معنى المعنى فى فهم النصوص ومقاصد النصوص، وهذا ما تقوم عليه قضايا التجديد فى فهم مقاصد النص، وليس الجمود عند ظاهر النص، وهذا ما يحتاجه الإعلام أيضًا فى قراءة ما وراء الخبر، والصحفى البارع هو من يجيد التقاط هذا المعانى، فالإعلام والدعوة يحتاجان خبرات ومهارات خاصة، ولا مجال فيهما لغير المؤهلين، فهناك قواسم مشتركة بين الخطابة والإعلام أهمها دقة ما يقال".

كما أكد على أن إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية بل هو محض أكاذيب، وأن من لم يحصن نفسه بالاطلاع الدائم والتثقيف المستمر يتجاوزه الزمن.

وفى ختام الندوة أهدى الوزير نسخة من كتاب الله "عز وجل"، ونسخة من موسوعة الحضارة الإسلامية ، ونسخة من كتاب "هويتنا الواقية فى زمن العولمة" ونسخة من كتاب "فى رحاب فن المقال"، لكل من الضيوف المحاضرين فى الندوة، تقديرًا لمشاركتهم الكريمة وجهودهم الإعلامية والوطنية.