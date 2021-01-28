وزيرا التربية والتعليم العالي يتلقيان دعوة لزيارة فنلندا.. تعرف على الأسباب

التقى السفير هيثم صلاح سفير جمهورية مصر العربية في هلسنكي، صباح اليوم الخميس ياسي صارامو Jussi Saramo وزير التعليم الفنلندي، ويانا بالوجارفي Janna Palojarvi مديرة قسم التعاون الدولي بالوزارة.

وقد تم التشاور خلال الاجتماع حول موضوعات التعاون المُشترك بين مصر وفنلندا في مجالي التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على ضوء قيام الجانب الفنلندي بتوجيه الدعوة لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي المصرييّن لزيارة فنلندا لتعزيز التعاون بين البلديّن في المجالات ذات الصلة.

والتعليم في فنلندا رفيع المستوى، والتعليم التمهيدي والتعليم الأساسي والتعليم من الدرجة الثانية مجاني، كما أن معظم التعليم بعد ذلك أيضًا مجاني. الهدف هو أن يكون بإمكان الجميع الحصول على تعليم رفيع الجودة بغض النظر عن دخل العائلة وأن ينمو الإنسان كمواطن نشط. والمنظومة التعليمية تتكون من التربية المبكرة والتعليم التمهيدي ومرحلة التعليم الأساسي والتعليم من الدرجة الثانية (التعليم المتوسط) والتعليم العالي. وتعليم الكبار مخصص للأشخاص البالغين، ويتضمن الكثير من الخيارات من مرحلة التعليم الأساسي حتى التعليم العالي.