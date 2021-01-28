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انت الان تتابع تفاصيل خبر تصل إلى 50 ألف جنيه.. ننشر الغرامات المقررة في مشروع قانون المرور الجديد قبل إقراره والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يتم الآن مناقشة مشروع قانون المرور الجديد من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي، وذلك تمهيداً لمناقشته في الجلسة العامة والموافقة عليه والعمل به حال إقراره، ونصى القانون على العديد من الغرامات حال ارتكابها، والتي تصل في بعض الأحيان إل 50 ألف جنيه.
الغرامات المقررة في مشروع قانون المرور الجديد
وفيما يلي الغرامات المقررة بقانون المرور الجديد حال ارتكابها
- غرامة 50 ألف جنيه حال نقل أدوات أو سلع محظور تداولها.
- غرامة 2000 جنيه حال مخالفة تركيب زجاج فاميه أو ترك السيارة صف ثاني.
- غرامة من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة الملغاة.
- غرامة من 1500 وتصل إلى 3000 جنيه مخالفة استعمال أجهزة من شأنها التأثير على عمل الرادار.
- غرامة 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وذلك بدلاً من 1000 جنيه في السابق.
- غرامة من 300 إلى 1500 جنيه مخالفة تجاوز السرعة والسير بدون فرامل.
- ووفق قانون المرور الجدي فإن غرامة عدم اتباع تعليمات رجال المرور تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه.
- غرامة من 200 جنيه لـ 2000 جنيه حال ترك السيارة بالطريق وأدى ذلك إلى توقف حركة المرور.
- غرامة 300 جنيه لمخالفة عدم وجود الطفاية.
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- غرامة من 300 إلى 500 جنيه عقوبة ارتكاب فعل مخل أو فاضح أو الاعتداء على رجال المرور.
- غرامة 500 جنيه إلى 1500 جنيه في حالة وجود رائحة كريهة بالسيارة أو تعطيل حركة المرور.
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