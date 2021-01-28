مصطفى وزيرى : لا وجود لمدينة فرعونية غارقة فى سهل حشيش

جدة - نرمين السيد - ونفى الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، هذا الخبر، مؤكدا أنه عار تماما من الصحة، موضحا أن ما يوجد فى المنطقة المذكورة ما هو إلا عبارة عن بعض المستنسخات، التى قامت شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى بعملها ووضعها تحت الماء لجذب السياح للغوص بالمنطقة، وهو أمر متبع فى بعض المواقع بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح وزيرى أن بعض المراكز والفنادق السياحية تقوم بوضع تماثيل حديثة تحت الماء لجذب نظر السائحين لزيارة المكان، ولكن لا يسوق لها على اعتبارها آثار.

تابع وزيرى: "فى الحقيقة لم نجد فى الدعايا الخاصة بالشركة ما يفيد بذلك لكن الخبر تداولته مواقع التواصل الاجتماعى، هذا وقد تم زيارة المكان والتقاط بعض الصور له، والتواصل مع منطقة آثار البحر الأحمر للتنسيق مع شرطة السياحة والآثار بذلك، فيما لم ترد الشركة المالكة على الهاتف".