رجل أعمال سعودى: مصر لديها إمكانيات تجعلها مركزا للاستثمار والتصدير للعالم

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال كلمته فى المؤتمر السنوى لاتحاد رواد الأعمال العرب تحت عنوان "تحديات الاستثمار العربى المشترك واختراق الأسواق الإفريقية"، أن مصر أصبحت فى مصاف الدول العربية التى تتمتع ببيئة خصبة جدا للاستثمار، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية وحزمة القوانين والتشريعات التى تبنتها الحكومة المصرية من أجل تهيئة مناخ استثمارى جاد ومثمر وجاذب للاستثمار.

وأوضح البترجى أن مصر لديها من الموقع الجغرافى المتميز وإمكانيات بيئية وتشريعية ما يُتيحأن لها تُصبح مركزا لوجستيا ورئيسيا للاستثمار والتصدير لدول العالم.

وشدد على ضرورة التكامل العربى الإفريقى، والذى تسعى إليه الحكومات العربية بالفعل الآن، وذلك من خلال توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجارى.

وطالب البترجى خلال مؤتمر اتحاد رواد الأعمال العرب، جموع المستثمرين بضرورة مساندة شباب الأعمال وصغار المستثمرين بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة هى بمثابة مسؤولية مجتمعية للمستثمرين نحو بلادهم وكذلك البلاد التى يستثمرون فيها.