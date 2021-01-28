الصحة العالمية: مصر دولة رائدة فى مكافحة الأمراض المدارية المتوطنة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية اليوم أن الأمراض المدارية المهملة هى مجموعة متنوعة من 20 مرضا تؤثر على أكثر من مليار شخص فى المجتمعات الأكثر ضعفا، ولها عواقب صحية واجتماعية واقتصادية مدمرة.

وذكر البيان أنه فى العقد الأخير منذ عام 2010 تحقق تقدم ملموس نحو القضاء على المعاناة التى تسببها الأمراض المدارية المهملة، واليوم انخفض عدد الأشخاص المعرضين للخطر بنحو 500 مليون شخص.

وأشارت "الصحة العالمية" أنه لضمان عدم ترك أى شخص خلف الركب، تم إطلاق خارطة الطريق الجديدة والتى تطلب العديد من الإجراءات التعاونية المشتركة بين الأطراف المعنيين ووضعت خطة عمل واضحة لتحقيق الهدف المرجو منها، إذ تدعم خريطة الطريق الجديدة العمل عبر القطاعات مثل "الصحة والتعليم والتغذية والمياه والصرف الصحى والنظافة الصحية"، لكى تحافظ على التقدم المحرز حتى الآن وتسرع التقدم نحو رؤيتنا المشتركة لأهداف 2030.

وأوضحت أن خارطة الطريق الجديدة توفر فرصة لإنشاء منصات لتمكن الشباب من المشاركة فى المعركة وجعلهم مشارك أساسى لمكافحة هذه الأمراض.

ولفتت إلى أن الأبحاث هى عنصر حاسم لمعالجة الثغرات المحددة فى خارطة الطريق ، بما فى ذلك التشخيص، واستراتيجيات العلاج، وطرق الوصول للفئات الصعب الوصول إليها، وأسفرت هذه الجهود عن علاج ثلاثى الأدوية أكثر فعالية لداء "الفيلاريات اللمفاوى"، وتطوير دواء جديد لمرض النوم، وصياغة للأطفال لدواء داء البلهارسيا، وبدائل لجراحة قرحة بورولى وبدائل لحقن الداء العليقى.

وأكدت أن التركيز على الأمراض المدارية المهملة يعد فرصة لمعالجة التفاوتات الصحية بين المجتمعات إذ أن عدم المساواة الصحية تقوض الآفاق الاقتصادية والإنمائية للبلدان على الصعيد العالمى وتلعب البرامج الخاصة بالأمراض الدارية المهملة دورا هاما فى الوصول إلى أنظمة صحية أقوى وأكثر مرونة من خلال بناء القدرات ، وتبادل نظم المعلومات ، والجمع بين التمويل والمشاركة المجتمعية التى ستسهم فى نهاية المطاف أو تؤدى إلى التغطية الصحية الشاملة.

وقال بيان "الصحة العالمية" أن مصر لها باع طويل فى مكافحة الأمراض المدارية المهملة، إذ حصلت مصر على شهادة منظمة الصحة العالمية بخلوها من داء "الفلاريا اللمفاوية" كمهدد للصحة العامة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من أجل القضاء على أمراض "الجزام، السعار، التراكوما ،البلهارسيا".

وتتعاون منظمة الصحة العالمية بمكتبيها الإقليمى والقطرى مع وزارة الصحة والسكان المصرية لتقديم الدعم التقنى لبناء القدرات وتوفير الأدوية والمعدات اللازمة والتوعية المجتمعية فى جميع محافظات الجمهورية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فلقد وفرت المنظمة حوالى 26 مليون قرص "برازيكوانتال" لمكافحة البلهارسيا فى خلال آخر عامبن، و28 مليون قرص "ميبيندازول" خلال آخر 3 سنوات لمكافحة الديدان المعوية لأطفال المدارس.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: "إن مصر تعتبر دولة رائدة فى مكافحة الأمراض المدارية المتوطنة على مدى عقود وتعمل منظمة الصحة العالمية كشريك لوزارة الصحة والسكان فى جهودها الفعالة من أجل دعم جهود القضاء على الامراض المدارية المتوطنة".

واختتم بيان "الصحة العالمية" قائلا: "لا يمكننا تحقيق التغطية الصحية الشاملة إذا لم نقضى على الأمراض المدارية المهملة وهذا ما تسعى له منظمة الصحة العالمية عبر خارطة الطريق الجديدة، ولهذا دعونا ننسق الجهود عبر القطاعات لضمان عدم تخلف أحد عن الركب ولتحقيق مبدأ الصحة للجميع وبالجميع".