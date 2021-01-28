غدا.. مصر للطيران تسيّر 59 رحلة جوية داخلية وخارجية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة - فى بيانها اليومى - أن رحلاتها الخارجية غدا تشمل 44 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، جدة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، أبوظبى، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، أسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، فيينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل".

وأضاف البيان أن الشركة ستسير 13 رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان" بالإضافة إلى رحلتى شحن جوى.