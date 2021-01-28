رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام: استطاعت الأوقاف أن تصحح صورة ومهمة...

في كلمته خلال فعاليات صالون الأوقاف الثقافي اليوم الخميس 28/ 1/ 2021م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان : ” الإعلام والأمن القومي ” قدَّم الأستاذ/ محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام الشكر لمعالي وزير الأوقاف على دور الوزارة في المرحلة الراهنة ، الدور الذي افتقدناه منذ فترة كبيرة ، حيث أصبح لها دور مجتمعي ووطني ، مؤكدًا أن ما يقوم به سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) إنجاز غير مسبوق ، وأن معالي وزير الأوقاف استطاع أن يُصحح صورة ومهمة رجال الدين في المجتمع ، كما غيَّر صورة رجل الدين التقليدي في مصر .
مشيرًا إلى أن صناعة الاستقرار من أهم الصناعات في الوقت الراهن ، والإعلام له دور مهم جدًا في صناعة الاستقرار ، مؤكدًا أن الإعلام صناعة ثقيلة تحتاج إلى خبرات كبيرة ، وأن وسائل الإعلام في مصر ينبغي أن تسابق الزمن في حماية الأمن القومي ، وهذا ما يعمل عليه سيادة الرئيس ، مؤكدًا أن الدولة تستعيد مكانتها بأسرع مما يتصور وستواجه هذه التحديات الراهنة .
كما أشار سيادته إلى أن للإعلام دورًا هامًا في إبراز هذه الصورة الإيجابية ، وأن تطوير الخطاب الديني فيه دور كبير يقع على عاتق إذاعة القرآن الكريم، كما أن وزارة الأوقاف تقوم بالدور المنوط بها من خلال الأئمة في المساجد ، موضحًا أن فكرة تدريب الأئمة في الهيئة الوطنية للإعلام ، فكرة خارقة وخارج الصندوق ، فدور الأئمة في المساجد دور إعلامي في المقام الأول ، كما أشاد سيادته بتجربة واعظات الأوقاف واصفًا إياها بأنها تجربة رائدة بدأت من مصر وستنطلق من مصر إلى كل الدنيا.
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