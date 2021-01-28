وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعي...

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة بين المحافظات قام الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي بطول 23 كم ليصبح الطريق بعرض 3 حارات لكل اتجاه بدلا من 2 حارة في كل اتجاه مع رفع كفاءة الطريق القائم بتكلفة إجمالية للمشروع مقدارها 185.7 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة التنفيذ 90 %

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقاً لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس في مواقع العمل المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين و سرعة رفع كفاءة محطة تحصيل رسوم الهايكستب و الاستغلال الأمثل لكافة الاراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري وان يتم ازالة المخلفات والقمامة والاتربة على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الجمالي للطريق والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين

بعدها فاجئ وزير النقل العاملين في مزلقان الحصة بمحافظة الشرقية حيث اكد على اهمية اليقظة التامة للحفاظ على سلامة المواطنين وكذا سرعة الانتهاء من اعمال تطوير المزلقان وعمل ازدواج للمسافة من المزلقان وحتى مدخل قرية الحصة تسهيلا لحركة تنقل المواطنين كما تفقد الوزير اعمال تنفيذ كوبري علوي اعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق /بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة وحيث يبلغ طول الكوبري 405 متر واجمالي تكلفته 88 مليون جنيه والذي يتم انشاؤه بهدف الغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان ووجه الوزير بتكثيف أعمال التنفيذ وان يكون الكوبري للسيارات والمشاة وليس للسيارات فقط حيث سيتم الغاء المزلقان بعد الانتهاء من تنفيذ وانشاء الكوبري كما اكد الوزير على ان يراعى عند تصميم و تنفيذ الكباري التي يتم تنفيذها على خطوط السكة الحديد المفردة ان هذه الخطوط المفردة سيتم ازدوجها مثل خط القاهرة/ بلبيس/ الزقازيق وخط منوف /طنطا).

بعدها توجه الوزير بمتابعة اعمال ازدواج طريق الزقازيق - السنبلاوين الذي يبلغ طوله 37.5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارة مرورية لكل إتجاه ويبلغ تكلفته الإجمالية 812 مليون جنيه وحيث كان في استقباله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ كافة قطاعات المشروع الذي يشتمل على 59 عمل صناعي (24) كوبرى و ( 34) نفق وعدد (1) بربخ وأكد الوزير على ضرورةالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافه الأعمال مع مراعاة الجودة في أعمال التنفيذ خاصة مع اهمية الطريق في الربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية ومساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية كما اكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة اعمال تطوير الطرق داخل محافظة الشرقية والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري مثل طريق الفردان/ الصالحية والزقازيق /ههيا /ابوكبير

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة في المسافة من كوبري سندوب حتي كوبري المنصورة علي النيل حيث يتم إضافة حارة ثالثة للطريق بطول 4,5 كم ليصبح عرض الطريق 14 متر في كل اتجاه (بواقع 3 حارات وطبان مرصوف في كل اتجاه) وكذلك انشاء منزل ومطلع لكوبرى الجامعة على النيل وحيث تبلغ قيمة المشروع 450 مليون جنيه وحيث سيساهم في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة في تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية الى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولي الساحلي

وفي ختام جولته تفقد الوزير مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) ليصبح 10.5 متر بكل إتجاه (3 حارات لكل اتجاه) بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه حيث تفقد ، قطاعات المشروع المختلفة وأكد على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد خاصة مع تقدم معدلات التنفيذ بالطريق واعمال الرصف الخاصة ببعض القطاعات به.كما وجه وزير النقل، بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.