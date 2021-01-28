«غير مطلوب على ذمة قضايا».. عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبا

كشفت مصادر عن اتجاه المخرج خالد يوسف إلى العودة قريبا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد.

وكشفت مصادر قانونية وقضائية أن النائب البرلماني السابق خالد يوسف غير مطلوب على ذمة قضايا، وموقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.

ولفتت المصادر أن خالد يوسف يستطيع دخول البلاد في أي وقت بطريقة قانونية، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

كان المخرج الكبير خالد يوسف سافر في وقت سابق خارج البلاد، ويعيش مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.