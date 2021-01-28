خاص| حرب الدهشوري: نريد لجنة مثقفة منتخبة ترأس الجبلاية.. والانتخابات القرار الأفضل

علق اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق، على قرار "الفيفا" بإستمرار اللجنة الثلاثية إلى يونيو المقبل.

وقال رئيس الجبلاية الأسبق في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" أننا نرغب في الإنتخابات المبكرة، بدلا من قصة اللجان المؤقتة التي لا تفيد إلا بخراب.

وأضاف حرب:" نرغب في لجنة مثقفة ولديها خلفية تاريخية في المجال بشكل يجعل اسم مصر مشرف .

وتابع:" الأهم في الانتخابات أن تكون بشكل تنافسي يليق باسم مصر، والأهم نبتعد عن التكرار.

وأختتم:" زهقنا من التكرار، والواسطة والمحسوبية، والوشوش الكالحة، مصر دولة لها تاريخ ، ومليانة كفاءات.



وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، قد فتحت باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم عقب انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو المقرر اقامته الصيف المقبل.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الجبلاية خلال شهر أغسطس القادم لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021.يذكر أن اللجنة الثلاثية تم تكليفها بمغادرة اتحاد الكرة في ديسمبر الماضي عقب إنهاء عمل اللجنة الخماسية التي كانت تدير الجبلاية في وقت سابق برئاسة عمرو الجنايني.