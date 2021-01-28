علق اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق، على قرار "الفيفا" بإستمرار اللجنة الثلاثية إلى يونيو المقبل.
وقال رئيس الجبلاية الأسبق في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" أننا نرغب في الإنتخابات المبكرة، بدلا من قصة اللجان المؤقتة التي لا تفيد إلا بخراب.
وأضاف حرب:" نرغب في لجنة مثقفة ولديها خلفية تاريخية في المجال بشكل يجعل اسم مصر مشرف .
وتابع:" الأهم في الانتخابات أن تكون بشكل تنافسي يليق باسم مصر، والأهم نبتعد عن التكرار.
وأختتم:" زهقنا من التكرار، والواسطة والمحسوبية، والوشوش الكالحة، مصر دولة لها تاريخ ، ومليانة كفاءات.
وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، قد فتحت باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم عقب انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو المقرر اقامته الصيف المقبل.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الجبلاية خلال شهر أغسطس القادم لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021.يذكر أن اللجنة الثلاثية تم تكليفها بمغادرة اتحاد الكرة في ديسمبر الماضي عقب إنهاء عمل اللجنة الخماسية التي كانت تدير الجبلاية في وقت سابق برئاسة عمرو الجنايني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| حرب الدهشوري: نريد لجنة مثقفة منتخبة ترأس الجبلاية.. والانتخابات القرار الأفضل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.