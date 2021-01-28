تعرف على أسباب قرار "فيفا" بتمديد عمل ثلاثي الجبلاية

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بتمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان ينتهي عمل اللجنة في 31 يناير الجاري.

ونشر الاتحاد الدولى بيانا رسميا يوضح فيه أسباب صدور قرار التمديد للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة التى كان ينتهى عملها فى 31 يناير الجارى.

1_ جائحة كورونا

وقال "فيفا" في بيانه عن أسباب القرار: "لاحظ المكتب أن جائحة COVID-19 قد أدى إلى تنفيذ إجراءات أكثر صرامة في مصر، مما كان له تأثير معوق على أنشطة لجنة التطبيع ويحظر حاليًا على EFA عقد جمعيتها العامة كما هو مخطط لمدة ستة أشهر على الأقل".

2_ السماح بالوفاء بجميع المهام

تم اتخاذ قرار تمديد التفويض بهدف أساسي هو السماح للجنة التطبيع بالوفاء بجميع المهام الموكلة إليها في ولايتها ، والتي يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات لقيادة جديدة.

3_ خطابات رسمية

يمتلك أحمد مجاهد، خطابين رسميين من وزارة الشباب والرياضة، بمنع إجراء الانتخابات في مصر حاليًا، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء، بتأجيل الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات للحد من انتشار فيروس كورونا.

4_ أبوريدة و "فيفا"

علاقات هاني أبوريدة القوية بالفيفا، كونه أقدم أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، جعلته يجمل صورة مجاهد بعكس الجنايني.

5_ تجنب الصدامات

مجاهد تجنب تلك الصدامات، على عكس الجنايني بعدما لم ينفذ قرار استبعاد عضوين منها وإرسال أسمائهما للفيفا، ولكن مجاهد ينفذ كل ما يطلبه الفيفا، حتى أصبح مندوبهم في الاتحاد المصري، وبالتالي تواجده هو الاختيار الأمثل للاتحاد الدولي حتى تجرى الانتخابات.