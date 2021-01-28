ضبط 14 ألف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 14561 شخص لعدم التزامهم بإرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 14416 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 145 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة من قبل مجلس الوزراء.

جهود وزارة الداخلية في مواجهة أزمة كورونا

تعمل وزارة الداخلية على ردع كل ما يتنافى مع قرارات مجلس الوزراء لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث تم تحرير 527 مخالفة للمحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق، فضلًا عن ضبط 189 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1216 أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

مخالفات قرارات مجلس الوزراء

تواصل وزارة الداخلية عملها في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بإرتداء الكمامات الواقية للحد من اتشار العدوى بين المواطنين والخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر، وكذلك حتى لن يتبقى سوى الإغلاق أمام الحكومة.

ناشدت الحكومة المصرية المواطنين للإتزام بالقوانين والقواعد التي تم وضعها من أجل الحفاظ على أبناء الدولة، واقتصاد البلد الذي تأثر بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا، رافضين إتخاذ سياسة الغلق مرة أخرى بسبب المصالح التي من شأنه أن تتوقف وتؤثر على الحالة المادية للمواطنين، الذين لايزالوا يعانون من تداعيات انتشار فيروس كورونا منذ ديسمبر عام 2019.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا انتشر في مدينة ووهان الصينية للمرة الأولى في أواخر 2019، وبدأ في التنقل بسرعة مكوكية رهيبة، حتى جاب دول العالم وحدثت الكارثة الكبرى التي عانى بسببها أطباء العالم في محاولات عدة لوقف الخطر وإيجاد حل سريع لإنهاء تلك الحالة، وانقاذ البشرية.