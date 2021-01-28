ميرفت عبد العظيم: مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى ستغير وجه مصر خلال 3 سنوات

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس لتطوير القرى ستغير وجه مصر، وستحقق تنمية شاملة في كل ربوع البلاد، مضيفا أنها لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تتفيذ مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، وترصد لها الدولة نصف تريليون جنيه، وهو رقم قادر علي تغيير وجه الريف المصرى وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القري والنجوع والكفور.

ميرفت عبدالعظيم: مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة

وأوضحت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لها أن مجلس النواب سيتعاون بكل قوة مع الحكومة من أجل إنجاح المبادرة حتي تحقق هدفها في رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي ومستوى الدخل لسكان القري.

وقالت عضو مجلس النواب، ميرفت عبدالعظيم:" لأول مره يشعر سكان القري بأنهم في دائره الاهتمام من قبل الدولة وأن لهم نفس حقوق المواطنين من سكان المدن في الحصول على خدمات عامة، مشيرا إلى أن تنفيذ المبادرة سينعكس علي خلق فرص عمل جديدة في جميع القرى مما يساعد في رفع مستوى الدخل للفرد والقضاء علي البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

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