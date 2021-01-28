إسرائيل تعلن أخر احصائيات كورونا وتؤكد على فعالية لقاح فايزر

كشفت السلطات الصحية فى إسرائيل، عن تسجيل 7 آلاف و668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الصحة الأردنية تنشر أخر احصائيات فيروس كورونا بمختلف محافظاتها

وفيات فيروس كورونا في إسرائيل

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم الخميس الموافق 28 يناير2021، أن حصيلة الوفيات بلغت 4609 وفيات.

منظمة مكابي تؤكد فاعلية لقاح فايزر

يذكر أن منظمة مكابي، لتقديم خدمات الرعاية الصحية في إسرائيل، قالت أن أقل من 0.01 في المئة من الذين تلقوا لقاح شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 أصيبوا بالفيروس بعد أكثر من أسبوع من تلقي الجرعة الثانية، كما أظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المنظمة المعنية بالحفاظ على الصحة العامة أن من بين 128600 شخص تلقوا الجرعتين لم يصب سوى 20 فقط بالفيروس منذ ذلك الحين.

وأوضحت منظمة مكابي في بيان لها قالت فيه:"وفقا لخبراء مكابي فإن هذه بيانات أولية لكن الأرقام مشجعة للغاية"، معلنة أن من بين 20 شخصا أصيبوا بالعدوى يعاني 50 في المئة منهم أمراضًا مزمنة، حيث عانى جميع المرضى من وعكة خفيفة مع أعراض تشمل الصداع والسعال والضعف أو التعب.

وأكدت أنه لم ينقل أي شخص للمستشفى أو ارتفعت درجة حرارته فوق 38.5 درجة مئوية، كما تم فحص معظم المرضى للكشف عن كوفيد-19 بسبب المخالطة مع المرضى والتحقق من إصابتهم.

تلقي أكثر من 2.6 مليون شخص تلقول الجرعة الأولى من لقاح كورونا

فيما تلقى أكثر من 2.6 مليون إسرائيلي جرعة واحدة من اللقاح في حين حصل 1.2 مليون على الجرعتين من أصل نحو تسعة ملايين نسمة.

وبذلك سجلت إسرائيل ما يقرب من 600 ألف إصابة بكورونا و4478 وفاة منذ بدء الجائحة.

إسرائيل تغلق حدودها البرية حتى الأحد المقبل

سيظل معبر جسر اللنبي بين إسرائيل والأردن مفتوحًا لسكان الضفة الغربية.

وفي سياق متصل أعلنت إسرائيل إغلاق حدودها البرية لعدة أيام، ابتداء من اليوم الخميس، بعد إغلاق شبه كامل لمطارها الدولي للحد من تفشي فيروس كورونا، وقال وزير الداخلية أرييه درعي، يوم أمس الأربعاء الموافق 27 يناير، إنه من أجل استكمال الجهود المشتركة لمنع انتشار المرض، سيتم إغلاق المعابر الحدودية إلى مصر والأردن من صباح اليوم حتى يوم الأحد المقبل، ولكن

وكانت إسرائيل أغلقت مطارها الدولي الوحيد في منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، وهو إجراء من المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر على الأقل.