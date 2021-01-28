لجنة فنية جديدة للإشراف علي فريق الإسماعيلي

قرر نادي الإسماعيلي تشكيل لجنة فنية، حيث إجتمع مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وقرر تشكيل لجنة منطومة من ابناء النادي وهم علي ابو جريشة وعماد سليمان ومدحت الوارداني، حيث تكون مهمتها الإشراف علي النادي ومتابعة المباريات والتدريبات ووضع تقرر عن حالة لاعبي الفريق.

الإسماعيلي في مواجهة بيراميدز



ويستعد فريق الإسماعيلي لمباراته القادمة امام فريق بيراميدز المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة و النصف يوم السبت المقبل، ويحتل فريق الإسماعيلي المركز ال15 في ترتيب الدوري برصيد7 نقاط من اصل 8 مباريات خاضها الفريق، ويسعي الفريق في حصد الثلاث نقاط من أجل تحسين مستواه المنخفض منذ بداية الموسم الحالي، بينما يحتل فريق بيراميدز المركزال4 في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 14نقطه من اصل 9مباريات خاضها الفريق وكانت اخر مواجهاته امام النادي الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي. ويستعد فريق الإسماعيلي لمباراته القادمة امام فريق بيراميدز المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة و النصف يوم السبت المقبل، ويحتل فريق الإسماعيلي المركز ال15 في ترتيب الدوري برصيد7 نقاط من اصل 8 مباريات خاضها الفريق، ويسعي الفريق في حصد الثلاث نقاط من أجل تحسين مستواه المنخفض منذ بداية الموسم الحالي، بينما يحتل فريق بيراميدز المركزال4 في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 14نقطه من اصل 9مباريات خاضها الفريق وكانت اخر مواجهاته امام النادي الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي. اقرأ ايضا: بعد قرار التمديد.. رضا عبد العال يكشف موقفه لـ دوت الخليج من استمرار "ثلاثي الجبلاية"



والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الإسماعيلي كان امام فريق غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي2/2. والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الإسماعيلي كان امام فريق غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي2/2. الاسماعيلي يضم مروان وربيعه

ومن ناحيه اخري يستعد الدراويش في ضم لاعبي الأهلي رامي ربيعة ومروان محسن وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ،حيث إجتمع مجلس إدارة الدراويش مع مدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ الأهلي والمهندس عدلي القيعي وتحدث أبوجريشة وسليمان مجلس الأهلي للتعاقدات حول إمكانية ضم أحد لاعبي الفريق.

وحدد مسئولو الأسماعيلي الرباعي، مروان محسن، ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد وحيد للتعاقد مع بعضهم، حيث انتهت الجلسه علي الموافقة في رحيل رامي ربيعة ومحمد محمود الي الدراويش، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبل بعد اهتزاز نتائج الفريق و رغبت الفريق في إستعادة مكانته المعتاده في الدوري لتليق بجمهور الدراويش الذي ينتظر من الفريق الأفضل حيث يسعي في تحسين مستواه الفتره القادمة، حيث يرفض مدرب الأهلي "موسيماني" رحيل لاعب الفريق مروان محسن .

