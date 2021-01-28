روسيا تؤيد المفاوضات مع الأفغان لإنهاء الحرب..وتأكيد لصلاحياتها في الجمعية البرلمانية

أعرب مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، المبعوث الخاص للرئيس الروسى لدى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، عن تأييد روسيا لإطلاق مفاوضات بين الأفغان تهدف لإنهاء الحرب وتشكيل قيادة للبلاد.

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روسيا تسعى لمفاوضات مع طالبان لإنهاء الحرب بأفغانستان

وجاء ذلك خلال عقده لجلسة مشاورات مع وفد من حركة طالبان، موضحًا أن هناك تأييد روسي لإطلاق مفاوضات هادفة وبناءة بين الأفغان تؤدي إلى إنهاء الحرب الأهلية الدموية، فضلًا عن تشكيل قيادة دولة فعالة على مستوى البلاد فى أفغانستان فى أقرب وقت.

فيما أعرب ممثلو طالبان عن تأييدهم لجهود موسكو النشطة على مسار المصالحة الوطنية، مشيدين بدور روسيا وإمكانياتها في مساعدة الشعب الأفغاني في بناء دولة سلمية ومستقلة، خالية من الحروب.

صلاحيات الوفد الروسي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

وفي سياق منفصل تم التأكيد على صلاحيات روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في بيان تم إصداره اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، أن تأكيد صلاحيات الوفد الروسي بالجمعية يشير إلى أن الجمعية لا تدور ولا تنوى أن تدور فى فلك الأقلية المعادية لروسيا، وأنها مستعدة للحوار مع موسكو.

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على استعداد للحوار مع موسكو

وتابع سلوتسكي قائلًا:"لقد تم تأكيد صلاحيات روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بحجمها الكامل، وصوتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية ضد جميع التعديلات التي اقترحتها أوكرانيا ودول البلطيق، التي طالبت بعدم التصديق على تفويض الوفد الروسي".



وشدد على أن الجمعية مستعدة للحوار مع الدولة الأكبر في القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أنه بذلك تحتفظ روسيا بوجودها في ستراسبورج وستواصل إبلاغ موقفها باستمرار إلى زملائها الأوروبيين مباشرة.