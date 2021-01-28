هل ما زال أبو ريدة يدير "الجبلاية" في الخفاء؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان ينتهي عمل اللجنة في 31 يناير الجاري، ليطرح سؤالا هاما في تلك المرحلة .. هل مازال أبو ريدة هو من يتحكم في الجبلاية؟!.
علاقة أبو ريدة بالفيفا
علاقات هاني أبوريدة القوية بالفيفا، كونه أقدم أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، جعلته يجمل صورة مجاهد بعكس الجنايني، وهو ما دفع بكل تأكيد "فيفا" لأتخاذ هذا القرار.
ضغوطات أبو ريدة على "فيفا"
وكشف مصدر مسئول داخل "فيفا" ان القرار التي تم أتخاذه بشأن التمديد للجنة الثلاثية جاء بناء على ضغوطات من هاني أبو ريدة، ولكي يتم تأجيل الانتخابات حتى يتثنى لأبو ريدة الوقت المناسب.
معركة ثنائية بين الجنايني وأبو ريدة
وحدث أكثر من صدام بين الجنايني وابوريدة، أثناء تولي الرئيس المؤقت السابق مسئولية إدارة الاتحاد المصري، وهو ما جعل أبوريدة ينقل صورة غير جيدة عنه للفيفا، ويتهمه بخداع الاتحاد الدولي وعدم الجدية في إقامة الانتخابات.
ومن المعروف علاقة مجاهد القوية بأبوريدة، كونه ذراعه الأيمن وأقرب الأشخاص إليه منذ سنوات.
وعلق رضا عبدالعال، هجوما على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، بشأن تمديد عقد اللجنة الثلاثية لنهاية يوليو المقبل.
قال عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، ان القرار خاطئ مشددآ على ضرورة أجراء انتخابات مبكرة لاتحاد الكرة لتعيين مجلس منتخب يدير اتحاد الكرة.
وأضاف عبدالعال، ان قرار اتحاد الكرة بشأن السماح للأندية بخمس لاعبين أجانب غير صحيح بسبب سوء حالة الدوري بسبب الاعتماد على لاعبين أجانب وعدم أعطاء فرصة للاعبين المصريين.
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