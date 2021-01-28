سمية الخشاب حديث السوشيال ميديا بسبب شهرزاد

تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية متنكرة بقناع شهرزاد، لتفاجئ سمية الخشاب لجنة تحكيم برنامج انت مين المكونة من الفنانين حسن الرداد، وقصي خولى، وسيرين عبد النور، ومهند المحمدي.

سمية الخشاب تكشف الصفات المشتركة بينها وبين شهرزاد

كشفت سمية الخشاب، عن الفات المشتركة بينها وبين شهرازاد في كواليس البرنامج، قائلة: "الصفات المشتركة بيني وبين شهرزاد الأنوثة والرقة والجمال ومش سهل إنك تكون لابس مسك أكبر منك وترقص به صعب جدا".

تقوم فكرة برنامج انت مين على مشاركة نجوم من مختلف أنحاء العالم العربي، ينتمون إلى مجالات عدة وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية المتسابقين، وذلك من خلال بنائهم على دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم.

مغادرة سمية الخشاب برنامج أنت مين

غادرت الفنانة سمية الخشاب برنامج The Masked Singer بعدما استطاعت الوصول لمرحلة متقدمة في البرنامج، وإقناع الجمهور بأدائها، إلا أنها كانت قد حصلت على أقل نسبة تصويت في حلقة الأمس، لتلوم لجنة التحكيم على الجمهور بعد خروجها.

أزمة سمية الخشاب مع أحمد سعد

بدأت قصة حب سمية الخشاب مع أحمد سعد، في 31 مارس عام 2017 داخل كواليس مسلسل "الحلال"، حيث إنه كان مغنّي التتر، ولحّن لها إحدى الأغنيات التي كانت تغنّيها في المسلسل، ومن وقتها حدث التقارب بينهما.

بات الثنائي حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد زفافهما بسبب فارق السن بينهما، وإصرار المتابعين على أنها خانت صديقتها ريم البارودي وخطفت زوجها، لكنّ الأزمة الكبرى جاءت مع مشاركتهما في تقديم ديو غنائي بمدينة إربيل العراق، وتسريب تسجيل يُظهر "نشاز" صوت سمية التي تلقت هجومًا ساخرًا بالغ القسوة.