محمد لطفي الساعى: تطوير القرى سيعيد تشكيل الريف المصرى من جديد

قال النائب الدكتور محمد لطفي الساعى، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تطوير القرى يعد استكمالا لمبادرة حياة كريمة وتطوير المناطق الأكثر فقرا، وكان معظمها قرى ونجوع، والآن تم توسيع النطاق ليشمل الريف ككل من خلال اختيار المراكز الإدارية وتطوير جميع القرى فيها، مشيرًا إلى أن فوائد عمرانية كبيرة يحققها مشروع تطوير ١٥٠٠ قرية، والذي تعتزم الدولة المصرية تنفيذه خلال ٣ سنوات في نحو ٢٢ محافظة.

محمد الساعى: مشروع تطوير القرى يحقق التنمية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد الساعي، فى تصريحات خاصة لــ ـتحيا مصر، إن هذا المشروع يحقق التنمية الريفية ويوفر فرص العمل، كما أنه سيعيد تشكيل الريف المصري من جديد من خلال تطويره تطويرا جذريا، سواء بتنمية وتطوير المنازل أو وإدخال المياه والصرف الصحي للقرى ورفع كفاءة الشوارع وطرق القرى، وإدخال الغاز الطبيعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، محمد الساعى، إلى أن تطوير القرى سيتم خلاله حشد كل الطاقات والمخصصات المالية في كل الوزارات مثل الري والتعليم والصحة والإسكان لتطوير القرى وفقا لمتطلبات الناس، وذلك لتوفير الصرف الصحي بشكل كامل وشبكة الطرق والمحاور داخل القرى أو التي ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل مع تطوير مياه الشرب وكل المنشآت الحكومية مع كافة الخدمات الأخرى.

