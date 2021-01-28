باتشيكو يصدم "زيزو" بالرحيل عن الزمالك!

أبدى باتشيكو، المدير الفني للزمالك، الموافقة علي رحيل اللاعب محمود عبد العزيز" زيزو" لاعب وسط الفريق الأبيض، عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وجاء موافقة باتشيكو لرحيل محمود عبد العزيز علي سبيل الإعارة وليس البيع، لاسيما مع وجود عدد لابأس به في مركزه من اللاعبيين المميزيين، بالإضافة لعدم مشاركة اللاعب بعد إصابه الأخير في الفترة الأخيرة.

أقرأ أيضًا.. بعد قرار التمديد.. رضا عبد العال يكشف موقفه لـ دوت الخليج من استمرار "ثلاثي الجبلاية"

وتلقى" زيزو" العديد من العروض في الفترة السابقة، ولكن أقربهم هو الإنتقال لصفوف الإسماعيلي علي سبيل الإعارة في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين، ودعم الزمالك للدروايش.

وكان "ميدو" قد نشر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب خلالها " محمد عواد...محمود عبد العزيز... أحمد عيد بنسبة كبيرة إلى الإسماعيلي... الزمالك يساند أولاد العم الدراويش"

ومن المقرر أن يواجه الزمالك مساء اليوم،الخميس، مصر المقاصة في الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، علي ملعب بتروسبورت وبصفارة تحكيمية للدولي أمين عمر، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، تبث قنوات اون تايم سبورت أحداث المباراة بتعليق صوتي لحاتم بطيشة.

يدخل الزمالك اللقاء بحثا عن الصدارة بإستغلال تعثر الأهلي في نفس الجولة أمام بيراميدز، في المباراة التي أنتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بين الفريقيين، ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري قبل المباراة، برصيد 20 نقطة من 8 مباريات خاضعها الفريق الأبيض، حقق الإنتصار في 6 مبارايات وكان التعادل حاضرا في مباراتيين.

اقرأ أيضا.. قبل مواجهة اليوم.. الزمالك صاحب اليد العليا في مواجهات المقاصة بالدوري

بينما يبحث أنصار إيهاب جلال عن المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق البترولي المركز المركز اللسابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب، من أصل 8 مباريات، حقق الفوز في 4 مبارايات، وتلقي الخسارة في 3مبارايات مثلها، بينما كان التعادل حاضرا في مباراة واحدة.

قائمة مباراة الزمالك

دخل الزمالك متسلح بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني - حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – أحمد فتوح –– حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: أحمد سيد «زيزو» – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أشرف بن شرقي - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – طارق حامد – إسلام جابر – إمام عاشور.

خط الهجوم: أسامة فيصل – سيف جعفر.