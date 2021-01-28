خاص لـ دوت الخليج.. والد مصطفى محمد يضرب خالد الغندور بـ "بالقفا"

قام محمد أحمد، والد مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالاعتداء على خالد الغندور قائد القلعة البيضاء المعتزل.

وجاء تعدي والد مصطفى محمد، على خالد الغندور بعدما فتح الأخير النار على مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، عبر منصبة برنامجه الذي يقدمه في قناة الزمالك، بعد تمرد مصطفى بسبب رغبته في الاحتراف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واتهم خالد الغندور، مصطفى محمد بالخيانة والتمرد على نادي الزمالك، من اجل الاحتراف، وهو ما أثار حفيظة والد اللاعب الذي قام بالاشتباك بالأيدي مع مقدم البرامج الرياضية الحالي.

وضرب والد مصطفى محمد، خالد الغندور على "قفاه"، مما تسبب في أزمة بين الثنائي عقب قيام قائد الزمالك المعتزل بمهاجمة اللاعب الحالي، وتوعد كل منهما الآخر باتخاذ إجراءت أخرى، خلال الأيام المقبلة.

وكان مصطفى محمد مهاجم الزمالك قد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" ‏كل ما يقال عني غير صحيح حتي الان لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصآ انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك".