خاص لـ دوت الخليج.. والد مصطفى محمد يضرب خالد الغندور بـ "بالقفا"

خالد االغندور
قام محمد أحمد، والد مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالاعتداء على خالد الغندور قائد القلعة البيضاء المعتزل.
وجاء تعدي والد مصطفى محمد، على خالد الغندور بعدما فتح الأخير النار على مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، عبر منصبة برنامجه الذي يقدمه في قناة الزمالك، بعد تمرد مصطفى بسبب رغبته في الاحتراف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
واتهم خالد الغندور، مصطفى محمد بالخيانة والتمرد على نادي الزمالك، من اجل الاحتراف، وهو ما أثار حفيظة والد اللاعب الذي قام بالاشتباك بالأيدي مع مقدم البرامج الرياضية الحالي.
وضرب والد مصطفى محمد، خالد الغندور على "قفاه"، مما تسبب في أزمة بين الثنائي عقب قيام قائد الزمالك المعتزل بمهاجمة اللاعب الحالي، وتوعد كل منهما الآخر باتخاذ إجراءت أخرى، خلال الأيام المقبلة.
وكان مصطفى محمد مهاجم الزمالك قد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" كل ما يقال عني غير صحيح حتي الان لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصآ انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك".
ويستعد فريق الزمالك اليوم الخميس لمباراته امام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وستذاع مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز على قناة أون تايم سبورت 1 علي إستاد"بترسبورت" ضمن منافسات الجولة العاشرة.
يدير المباراة الحكم أمين عمر، ويساعده كل من أحمد نوفل ونور الدين سعيد، ومعهم مجدي خاطر حكماً رابعاً، وسيد شعبان حكم فيديو، وحسني سلطان مساعد حكم فيديو،ويسعي الفارس الأبيض إستكمال نغمة إنتصاراته اليوم وحصد الثلاث نقاط ، حيث يأمل في إنتزاع الصدارة من غريمه التقليدي النادي الأهلي وحصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم لإسعاد جماهيره في ظل غياب البطواة منذ سنوات.
تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمي: محمد أبو جبل
الدفاع: حازم أمام ، محمود حمدي الونش ، محمد عبد الغني ، أحمد فتوح
الوسط: طارق حامد ، أمام عاشور – أحمد سيد زيزو ،يوسف أوباما، شيكابالا
الهجوم: أشرف بن شرقي.
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