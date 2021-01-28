خاص لـ دوت الخليج.. أول تعليق لعمرو الجنايني على قرار استمرار "ثلاثية الجبلاية"

علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة، على قرار "الفيفا" بإستمرار اللجنة الثلاثية إلى يونيو المقبل.

وقال الجنايني في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" لايوجد تعليق غير سؤال واحد، أين هم من كانوا يطالبون بالإنتخابات المبكرة أثتاء تولينا الجبلاية؟.

وأضاف رئيس الجبلاية السابق:" أين من كانوا يهاجمونا، مع أننا من إدخلنا تقنية "الفار" ، في حين أن القائمين داخل الاتحاد يطالبون بإلغاءه، ويريدون إعاة الكرة المصرية إلى عصور الظلام.

وتابع:" العالم كله بيتطور، وخاصة في مجال كرة القدم، في ظل وجود مسؤولين يطالبوا بتغير "الكورة" الموحدة، وكل فريق يلعب "بكورة شكل" ده شغل مش هنشوفوا غير في الدورات الرمضانية.

وواصل الجنايني:" في النهاية أنا سايب الناس هي اللي تحكم، ومليش الحق أني أقول الانتخابات أفضل أم تمديد اللجنة المؤقتة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021.

ونشر الاتحاد بيانا قال فيه: " قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قلص اللجنة الخماسية التي ترأسها عمرو الجنايني قبل أن يقلص عددها إلى 3 أعضاء، بجانب تغيير اللجنة وتعيين لجنة جديدة يوم 18 ديسمبر الماضي.

وكان من المفترة أن يتولى الثلاثي الجديد إدارة اتحاد الكرة فور إعلان البيان وحتى يوم 31 من شهر يناير من العام الجاري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء تقدمه بترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 وكأس الأمم الإفريقية للشباب 2023.

وتلقى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة في وقت سابق دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور كأس العالم للأندية في قطر.