"الحراس الأجانب وإلغاء مسابقات الناشئين".. تعرف على أبرز خطايا اللجنة الثلاثية

بالرغم من قصر الفترة التي تولى فيها أحمد مجاهد ولجنته مسئولية إدارة اتحاد الكرة، خلفا للجنة عمرو الجنايني، إلا أن الفترة التي لم تتجاوز الشهرين، كانت كفيلة لتلك اللجنة لاتخاذ عدد كبير من القرارات، التي أثارت الجدل، ورأى البعض أنها ضد مصلحة الكرة المصرية.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعيين لجنة ثلاثية مكونة من أحمد مجاهد كرئيس، يعاونه كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، خلفا للجنة الخماسية التي كان يرأسها عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

ويرصد موقع دوت الخليج أبرز القرارات التي أتخذتها اللجنة خلال فترة توليها حتى الآن:

1- تسريح الأجهزة

وجهت اللجنة الشكر لأجهزة منتخبات الكرة النسائية، والشاطئية، والنسائية، والصالات، مع تكوين أجهزة جديدة

2- إلغاء شعار الدوري

قررت اللجنة إلغاء شعار وكرة الدوري المصري، التي كانا قد أعدهما الاتحاد السابق، وذلك بداعي أنها جاءت وفق خطوات خاطئة، حيث أن تلك القرارات تأتي من رابطة الأندية وليس الاتحاد المصري,

3- محاولة إفساد مسابقة الكرة النسائية

بعدما كان قد أعد الاتحاد السابق جميع ما يتعلق بدوري الكرة النسائية، وتم تحديد موعد للقرعة، قامت اللجنة الثلاثية فور توليها، تأجيل قرعة الدوري بدون إبداء أسباب

4- إقالة المعد النفسي لجهاز المنتخب

أُقيل المعد النفسي للمنتخب المصري الأول شادي بركات، وعلق أحمد مجاهد على هذا القرار، أنه جاء بعدما وجد أنه ليس هناك أي استفادة منه داخل الجهاز، وأن اللجنة السابقة أقحمته بالمنتخب دون داعٍ.

5- إلغاء عقوبات تأخير السداد

قررت الجنة الثلاثية التعديل في لائحة المسابقات، وإلغاء عقوبة خصم النقاط في حال تأخر أي نادي عن سداد مستحقات اتحاد الكرة، على أن تكون العقوبة هي مضاعفة القيمة المالية وإعطاء أسبوعين للسداد.

6- تجميد لجنة الإنضباط

قامت اللجنة الثلاثية بتجميد لجنة الإنضباط التي كانت تجتمع يوم بالأسبوع ومسئولة عن العقوبات التي يتم توقيعها على الأندية واللاعبين بمسابقات الاتحاد.

7- نسيان الرابطة

قررت اللجنة الثلاثية الدعوة لانتخابات رابطة الأندية إلا أن اللجنة لم تعقد الانتخابات جتى الآن.

8- التلويح بإلغاء القار

في الفترة الأخيرة أصدر اتحاد الكرة عدة تصريحات تبين النية لإلغاء الفار، أبرزها السكوى من التعاقد الغير قانوني مع الشركة المسئولة عن الفار، والإسناد على سوء التقنية، وعدم تدريب الحكام عليها لوقت كافي

9- "5 أجانب"

أوصت بتحديد 5 لاعبين أجانب لكل فريق ويمكنهم المشاركة جميعا من بداية أي مباراة.

10- حارس أجنبي

إعطاء الأندية حق التعاقد مع حراس أجانب، بعدما كان هناك لائحة تمنع التعاقد مع حراس أجانب.

11- إلغاء مسابقات الناشئين

قررت اللجنة الثلاثية إلغاء مسابقات الناشئين، مع انتظار لجنة الأأزمات للبت في أمر إعادتها

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021.